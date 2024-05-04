Українцям розповіли, як знятися з обліку ВПО (інфографіка)

Українцям, які були змушені покинути свої будинки через військові дії, а потім вирішили повернутися, нагадали про важливий омент. Їм необхідно знятись з обліку ВПО, якщо такий статус оформлювався.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Українцям, які повертаються до рідних домівок після деокупації територій або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл, необхідно знятись з обліку ВПО", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначають спеціалісти, більше не потрібно стояти в чергах та збирати довідки, повторно ходити до держустанов та декілька днів чекати на рішення чиновника.
"Послуга працює автоматично й заявки обробляються онлайн", - йдеться на Порталі.
Детальніше, як знятися з обліку ВПО - дивіться інфографіку.
Як знятися з обліку ВПО (kmu.gov.ua)
Наприкінці березня Кабінет міністрів уточнив перелік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які матимуть право на отримання компенсації на проживання ще протягом шести місяців. Вже наприкінці квітня, як писало РБК-Україна, міністерство фінансів України підготувало методику верифікації допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Зазначимо, що за даними Мінсоцполітики, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання.
Причому в Україні існує поняття ВПО "першої хвилі" - переселенці, які були змушені залишити свій будинок до масштабного вторгнення РФ в Україну. Докладніше про те, хто з цієї категорії має право на продовження допомоги – читайте у матеріалі.
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