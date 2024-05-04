Українцям розповіли, як знятися з обліку ВПО (інфографіка)

Переселенці в Україні

Наприкінці березня Кабінет міністрів уточнив перелік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які матимуть право на отримання компенсації на проживання ще протягом шести місяців. Вже наприкінці квітня, як писало РБК-Україна, міністерство фінансів України підготувало методику верифікації допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Зазначимо, що за даними Мінсоцполітики, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання.

Причому в Україні існує поняття ВПО "першої хвилі" - переселенці, які були змушені залишити свій будинок до масштабного вторгнення РФ в Україну. Докладніше про те, хто з цієї категорії має право на продовження допомоги – читайте у матеріалі.

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