Украинцам рассказали, как сняться с учета ВПЛ (инфографика)

Переселенцы в Украине

В конце марта Кабинет министров уточнил перечень внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые будут иметь право на получение компенсации на проживание еще в течение шести месяцев. Уже в конце апреля, как писало РБК-Украина, Министерство финансов Украины подготовило методику верификации помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Отметим, что по данным Минсоцполитики, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание.

Причем, в Украине существует понятие ВПЛ "первой волны" - переселенцы, которые были вынуждены оставить свой дом до масштабного вторжения РФ в Украину. Подробнее о том, кто из этой категории имеет право на продление помощи - читайте в материале.

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