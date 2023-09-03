Українцям розповіли, як отримати 15 млн гривень у разі загибелі родича-військового

Родини загиблих військових можуть отримати 15 млн гривень одноразової грошової допомоги (ОГД). Для цього потрібно написати відповідну заяву в одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці Подільського районного у місті Києві ТЦК Катерини Тищенко.
Так, родичі загиблого військового можуть реалізувати право на отримання грошової допомоги з дня його загибелі - після отримання свідоцтва про смерть.
Зазначається, що виплата розподіляється рівними частками на всіх передбачених законом отримувачів, а саме:
При цьому якщо людина, яка має право на отримання ОГД, протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізувала його, то її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання допомоги.
Сума ОГД складає 15 млн гривень. Вона призначається і виплачується рівними частками всім людям, які мають на неї право, за їх особистою заявою чи заявою їх представників.
На першому етапі йдеться про 1/5 частини від призначеної суми ОГД. Залишок виплачується щомісячно, рівними частками протягом 40 наступних місяців.
Для призначення виплати члени родини мають звернутися до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації та написати відповідну заяву.
До заяви члени родини мають додати копії таких документів:
Нагадаємо, в Україні хочуть віддавати виплати полонених їхнім сім'ям. Верховна рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні.
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