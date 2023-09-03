Украинцам рассказали, как получить 15 млн гривен в случае гибели родственника-военного

Так, родственники погибшего военного могут реализовать право на получение денежной помощи со дня его гибели - после получения свидетельства о смерти.

Отмечается, что выплата распределяется равными долями на всех предусмотренных законом получателей, а именно:

родителей;

одного из супругов, который не женился во второй раз;

детей, которые не достигли совершеннолетия, или детей, которым исполнилось 18 лет и они обучаются на дневной форме обучения;

иждивенцев погибших, которыми считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.

При этом если человек, который имеет право на получение ОДП, в течение трех лет со дня возникновения такого права не реализовал его, то его доля распределяется между другими лицами, имеющими право на получение помощи.

Как получить помощь

Сумма ОДП составляет 15 млн гривен. Она назначается и выплачивается равными долями всем людям, которые имеют на нее право, по их личному заявлению или заявлению их представителей.

На первом этапе идет речь о 1/5 части от назначенной суммы ОДП. Остаток выплачивается ежемесячно, равными долями в течение следующих 40 месяцев.

Для назначения выплат члены семьи должны обратиться в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации и написать соответствующее заявление.

К заявлению члены семьи должны добавить копии следующих документов:

паспорт или ID паспорт со справкой о регистрации места жительства;

карточку налогоплательщика;

извещение о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим;

свидетельство о смерти погибшего;

врачебное свидетельство о смерти или справку о причине смерти;

выписка о несудимости лица, которое подает заявление;

для представителей несовершеннолетних детей погибшего - решение местной госадминистрации или суда об установлении над ребенком опеки.

Напомним, в Украине хотят отдавать выплаты пленных их семьям. Верховная рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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