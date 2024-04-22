Українцям розповіли, як оформити пенсію не виходячи з дому

Українці можуть оформити пенсію онлайн прямо з дому або навіть із-за кордону. Більше не потрібно йти до Пенсійного фонду, витрачати час на дорогу і черги - достатьо скористатись онлайн-сервісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
"Українці можуть оформити пенсію дистанційно без відвідування держустанови", - йдеться у відеоінструкції, де наголошується, що для цього треба подати заяву на призначення пенсії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для подання заяви потрібно зробити кольорові скан-копії оригіналів таких документів:
Всі документи мають бути у форматі PDF або JPG розмыром не більше 1 МБ. Документи, що складаються з кількох сторінок, варто прикріпити одним файлом.
Для авторизації на веб-порталі електронних послуг Фонду та подання заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Перелік надавачів електронних довірчих послуг доступний за посиланням. Якщо не маєте КЕП, можна авторизуватись за допомогою Дія.Підпису.
Заяву опрацюють упродовж 10 днів. Перевірити інформацію про стан розгляду заяви можна в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Мої звернення".
Згідно з законодавством, українці можуть отримувати пенсії через будь-який уповноважений банк або через "Укрпошту". Більшість обирає виплату на картку, але значна кількість отримують готівкою через пошту. Станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати. Додамо, що станом на 1 січня 2024 року в Україні було 10,5 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.
Нагадаємо, автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Доплати за квітень-травень можна буде отримати в червні.
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