Українцям розповіли, як оформити пенсію не виходячи з дому

Українці можуть оформити пенсію онлайн прямо з дому або навіть із-за кордону. Більше не потрібно йти до Пенсійного фонду, витрачати час на дорогу і черги - достатьо скористатись онлайн-сервісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online .

"Українці можуть оформити пенсію дистанційно без відвідування держустанови", - йдеться у відеоінструкції, де наголошується, що для цього треба подати заяву на призначення пенсії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Які документи потрібні для онлайн-заяви

Для подання заяви потрібно зробити кольорові скан-копії оригіналів таких документів:

паспорт;

довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують трудовий стаж (трудова книжка, диплом, військовий квиток);

уточнювальні документи про пільговий характер роботи (у разі звернення за пільговою пенсією);

довідка про заробітну плату по 30 червня 2000 року (за бажанням);

документи про особливий статус особи;

свідоцтво про шлюб (для жінок, якщо змінювали призвище);

інші документи залежно від виду пенсії та правових особливостей.

Важливо

Всі документи мають бути у форматі PDF або JPG розмыром не більше 1 МБ. Документи, що складаються з кількох сторінок, варто прикріпити одним файлом.

Авторизація на порталі ПФУ

Для авторизації на веб-порталі електронних послуг Фонду та подання заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Перелік надавачів електронних довірчих послуг доступний за посиланням. Якщо не маєте КЕП, можна авторизуватись за допомогою Дія.Підпису.

Алгоритм дій

Зайдіть на веб-портал електронних послуг ПФУ. Перейдіть за посиланням "Вхід". Увійдіть до особистого кабінету за допомогою КЕП або Дія.Підпису.

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви.

Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, наприклад "Пенсія за віком".

Заповніть анкету-опитування та поставте позначку про надання згоди на передачу та обробку персональних даних.

Долучіть скан-копії підготовлених документів.

На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Перевірте усі дані. За потреби - відредагуйте.

Далі підпишіть заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпису - для цього натисніть кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Що потім?

Заяву опрацюють упродовж 10 днів. Перевірити інформацію про стан розгляду заяви можна в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Мої звернення".