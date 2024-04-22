Украинцам рассказали, как оформить пенсию не выходя из дома
Украинцы могут оформить пенсию онлайн прямо из дома или даже из-за границы. Больше не нужно идти в Пенсионный фонд, тратить время на дорогу и очереди - достаточно воспользоваться онлайн-сервисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
"Украинцы могут оформить пенсию дистанционно без посещения госучреждения", - говорится в видеоинструкции, где отмечается, что для этого нужно подать заявление на назначение пенсии на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Какие документы нужны для онлайн-заявления
Для подачи заявления нужно сделать цветные скан-копии оригиналов следующих документов:
- паспорт;
- справка о присвоении идентификационного кода;
- документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка, диплом, военный билет);
- уточняющие документы о льготном характере работы (в случае обращения за льготной пенсией);
- справка о заработной плате по 30 июня 2000 (по желанию);
- документы об особом статусе личности;
- свидетельство о браке (для женщин, если меняли фамилию);
- другие документы в зависимости от вида пенсии и правовых особенностей.
Важно
Все документы должны быть в формате PDF или JPG размером не более 1 МБ. Документы, состоящие из нескольких страниц, следует прикрепить одним файлом.
Авторизация на портале ПФУ
Для авторизации на веб-портале электронных услуг Фонда и подачи заявления необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). Список поставщиков электронных доверительных услуг доступен по ссылке. Если нет КЭП, можно авторизироваться с помощью Дія.Подпись.
Алгоритм действий
- Зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ. Перейдите по ссылке "Вход". Войдите в личный кабинет с помощью КЭП или Дія.Подпись.
- В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Дайте согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления.
- Нажмите кнопку "Продолжить" и выберите тип пенсии, например "Пенсия по возрасту".
- Заполните анкету-опрос и поставьте отметку о предоставлении согласия на передачу и обработку персональных данных.
- Подключите скан-копии подготовленных документов.
- На дисплее появится полная форма заявления о назначении пенсии. Проверьте все данные. При необходимости - отредактируйте.
- Далее подпишите заявление с помощью КЭП или Дія.Подпись - для этого нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Что потом?
Заявление обработают в течение 10 дней. Проверить информацию о состоянии рассмотрения заявления можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Мои обращения".
Что известно о пенсиях в Украине
Согласно законодательству, украинцы могут получать пенсии через любой уполномоченный банк или "Укрпочту". Большинство выбирает выплату на карту, но значительное количество получают наличными через почту. По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,2 млн. пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать. Добавим, что на 1 января 2024 года в Украине было 10,5 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
Напомним, автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Доплаты за апрель-май можно будет получить в июне.
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