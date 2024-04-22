Украинцам рассказали, как оформить пенсию не выходя из дома

Украинцы могут оформить пенсию онлайн прямо из дома или даже из-за границы. Больше не нужно идти в Пенсионный фонд, тратить время на дорогу и очереди - достаточно воспользоваться онлайн-сервисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

"Украинцы могут оформить пенсию дистанционно без посещения госучреждения", - говорится в видеоинструкции, где отмечается, что для этого нужно подать заявление на назначение пенсии на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Какие документы нужны для онлайн-заявления

Для подачи заявления нужно сделать цветные скан-копии оригиналов следующих документов:

паспорт;

справка о присвоении идентификационного кода;

документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка, диплом, военный билет);

уточняющие документы о льготном характере работы (в случае обращения за льготной пенсией);

справка о заработной плате по 30 июня 2000 (по желанию);

документы об особом статусе личности;

свидетельство о браке (для женщин, если меняли фамилию);

другие документы в зависимости от вида пенсии и правовых особенностей.

Важно

Все документы должны быть в формате PDF или JPG размером не более 1 МБ. Документы, состоящие из нескольких страниц, следует прикрепить одним файлом.

Авторизация на портале ПФУ

Для авторизации на веб-портале электронных услуг Фонда и подачи заявления необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). Список поставщиков электронных доверительных услуг доступен по ссылке. Если нет КЭП, можно авторизироваться с помощью Дія.Подпись.

Алгоритм действий

Зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ. Перейдите по ссылке "Вход". Войдите в личный кабинет с помощью КЭП или Дія.Подпись.

В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Дайте согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления.

Нажмите кнопку "Продолжить" и выберите тип пенсии, например "Пенсия по возрасту".

Заполните анкету-опрос и поставьте отметку о предоставлении согласия на передачу и обработку персональных данных.

Подключите скан-копии подготовленных документов.

На дисплее появится полная форма заявления о назначении пенсии. Проверьте все данные. При необходимости - отредактируйте.

Далее подпишите заявление с помощью КЭП или Дія.Подпись - для этого нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Что потом?

Заявление обработают в течение 10 дней. Проверить информацию о состоянии рассмотрения заявления можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Мои обращения".