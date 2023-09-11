Українцям розповіли, як оформити допомогу при народженні дитини

Батьки можуть розраховувати на підтримку від держави при народженні дитини. Щоб її отримати, одному із батьків або опікунів слід подати відповідну заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Допомогу можна оформити на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк.
При цьому оформлення можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Як оформити допомогу онлайн
Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту. Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу.
Також можна скористатися комплексною послугою "єМалятко" на порталі "Дія".
Як оформити допомогу офлайн
До органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання слід подати такі документи:
При цьому термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.
Зазначимо, що допомога при народженні дитини наразі складає 41280 гривень. Одноразово допомога виплачується у розмірі 10320 гривень, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень на місяць.
В Україні запустили послугу "єМалятко" в експериментальному режимі у 2020 році. Нещодавно вона запрацювала на постійній основі.
Зокрема, сервіс має низку послуг:
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