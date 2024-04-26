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Українцям розповіли про альтернативу ТЦК після отримання повістки

Фото: українцям розповіли про альтернативу ТЦК після отримання повістки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військовозобов'язані громадяни, які отримали повістку, можуть звертатися до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого представника Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексія Бежевця в ефірі телемарафону.

"Навіть якщо в тебе є повістка - це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр - ред.). У тебе є можливість прийти й себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе", - сказав Бежевець.

За його словами, йдеться про наявність у військовозобов'язаного повістки на руках для звірки облікових даних.

"Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, - навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", - додав представник Міноборони.

Рекрутинг до ЗСУ

У березні Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України. Він складає чотири головні етапи.

До того ж Міноборони планує у I півріччі 2024 року відкрити 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах. Центри надаватимуть консультативно-інформаційні послуги. Повістки про мобілізацію там вручати не будуть.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, депутати Верховної ради ухвалили у другому читанні закон про мобілізацію, який змінює порядок її проведення. Зокрема, для військовозобов'язаних запроваджують нові зобов'язання, посилюють покарання для ухилянтів і не лише.

Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

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