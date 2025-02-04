Українцям розпочали виплату пенсій за лютий: коли буде підвищення

За даними пресслужби, 1,4 млрд гривень спрямовано на виплату через АТ "Укрпошта".

Виплата пенсій здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

Підвищення пенсій

У лютому підвищення пенсій не буде, оскільки у держбюджеті на 2025 рік соціальні видатки заморожені. Це стосується як мінімальної пенсії, так мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.

Зокрема, не зросла мінімальна зарплата, яка становить 8000 гривень. Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. Зараз мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 3 200 гривень (8000 х 40%).

Працюючим людям, у тому числі і таким, що забезпечує себе роботою самостійно та зареєстрованим як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.

Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки 50% інфляції за попередній рік.

Мінсоцполітики визначить цей коефіцієнт у лютому. Минулого року він складав 1,079. Це не означає, що усі пенсії підвищили на 7,9%. Під час індексації середня пенсія зросла на 358 гривень або на 6,7% до 5 743 гривень. Для тих, хто вийшов на пенсію за останні три роки, підвищення становило 100 гривень.