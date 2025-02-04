Украинцам начали выплату пенсий за февраль: когда будет повышение

По данным пресс-службы, 1,4 млрд гривен направлено на выплату через АО "Укрпочта".

Выплата пенсий осуществляется с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.

Повышение пенсий

В феврале повышения пенсий не будет, поскольку в госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как минимальной пенсии, так минимальной зарплаты, от которой зависят пенсии отдельных категорий.

В частности, не выросла минимальная зарплата, которая составляет 8000 гривен. Рост минимальной зарплаты является основанием для перерасчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, которые достигли 65 лет и старше и имеют страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. Сейчас минимальный размер пенсии по возрасту таких пенсионеров составит 3 200 гривен (8000 х 40%).

Работающим людям, в том числе и таким, что обеспечивает себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФЛП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы.

Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.

Минсоцполитики определит этот коэффициент в феврале. В прошлом году он составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысили на 7,9%. Во время индексации средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен. Для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, повышение составило 100 гривен.