Украинцам начали выплату пенсий за февраль: когда будет повышение

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за февраль 2025 года. На пенсионные выплаты 3 февраля направлены первые 1,4 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным пресс-службы, 1,4 млрд гривен направлено на выплату через АО "Укрпочта".
Выплата пенсий осуществляется с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.
В феврале повышения пенсий не будет, поскольку в госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как минимальной пенсии, так минимальной зарплаты, от которой зависят пенсии отдельных категорий.
В частности, не выросла минимальная зарплата, которая составляет 8000 гривен. Рост минимальной зарплаты является основанием для перерасчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, которые достигли 65 лет и старше и имеют страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. Сейчас минимальный размер пенсии по возрасту таких пенсионеров составит 3 200 гривен (8000 х 40%).
Работающим людям, в том числе и таким, что обеспечивает себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФЛП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы.
Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.
Минсоцполитики определит этот коэффициент в феврале. В прошлом году он составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысили на 7,9%. Во время индексации средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен. Для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, повышение составило 100 гривен.
Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2025 года составлял 5 789,05 гривен. За 2024 год он вырос на 403,8 гривен или на 7,5%. Количество пенсионеров за год сократилось на 172 907 человек до 10 343 630.