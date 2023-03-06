Українцям роз'яснили, у яких випадках можуть перерахувати страхові виплати
Громадянам України можуть страхові виплати можуть перерахувати у декількох випадках. При цьому перерахунок може бути як індивідуальним, так і масовим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Як пояснили у ПФУ, згідно з законом, індивідуальний перерахунок щомісячних страхових виплат може проводитись у зв'язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини або зміною складу сім'ї померлого. Він може проводитись у випадку відповідного звернення потерпілого або члена його сім'ї.
Що стосується масового перерахування, то воно здійснюється без обігу людини щороку, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні.
При цьому у 2023 році максимальний коефіцієнт збільшення страхових виплат становить 1,197. Тому перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень.
Нагадаємо, до страхових відносяться такі виплати:
- допомога з тимчасової непрацездатності;
- одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності (призначається на підставі довідки МСЕК щодо визначення відсотка втрати професійної працездатності);
- щомісячні страхові виплати;
- виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу;
- щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
- страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого (одноразова допомога сім'ї; одноразова виплата кожній особі, яка перебувала на утриманні потерпілого; щомісячні страхові виплати).
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