Українцям роз'яснили, у яких випадках можуть перерахувати страхові виплати

Громадянам України можуть страхові виплати можуть перерахувати у декількох випадках. При цьому перерахунок може бути як індивідуальним, так і масовим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як пояснили у ПФУ, згідно з законом, індивідуальний перерахунок щомісячних страхових виплат може проводитись у зв'язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини або зміною складу сім'ї померлого. Він може проводитись у випадку відповідного звернення потерпілого або члена його сім'ї.

Що стосується масового перерахування, то воно здійснюється без обігу людини щороку, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні.

При цьому у 2023 році максимальний коефіцієнт збільшення страхових виплат становить 1,197. Тому перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень.

Нагадаємо, до страхових відносяться такі виплати: