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Українцям роз'яснили, у яких випадках можуть перерахувати страхові виплати

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 00:10
Українцям роз'яснили, у яких випадках можуть перерахувати страхові виплати Фото: українцям роз'яснили, у яких випадках можуть перерахувати страхові виплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Громадянам України можуть страхові виплати можуть перерахувати у декількох випадках. При цьому перерахунок може бути як індивідуальним, так і масовим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як пояснили у ПФУ, згідно з законом, індивідуальний перерахунок щомісячних страхових виплат може проводитись у зв'язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини або зміною складу сім'ї померлого. Він може проводитись у випадку відповідного звернення потерпілого або члена його сім'ї.

Що стосується масового перерахування, то воно здійснюється без обігу людини щороку, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні.

При цьому у 2023 році максимальний коефіцієнт збільшення страхових виплат становить 1,197. Тому перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень.

Нагадаємо, до страхових відносяться такі виплати:

  • допомога з тимчасової непрацездатності;
  • одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності (призначається на підставі довідки МСЕК щодо визначення відсотка втрати професійної працездатності);
  • щомісячні страхові виплати;
  • виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу;
  • щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
  • страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого (одноразова допомога сім'ї; одноразова виплата кожній особі, яка перебувала на утриманні потерпілого; щомісячні страхові виплати).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи можна отримати субсидію у разі заборгованості за комуналку.

Додамо, раніше Мінсоцполітики пояснило, в яких випадках неможливо отримати субсидію.

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