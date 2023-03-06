Украинцам разъяснили, в каких случаях могут пересчитать страховые выплаты

Гражданам Украины могут страховые выплаты перечислить в нескольких случаях. При этом перерасчет может быть как индивидуальным, так и массовым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как пояснили в ПФУ, согласно закону индивидуальный перерасчет ежемесячных страховых выплат может производиться в связи с изменением степени потери профессиональной трудоспособности человека или изменением состава семьи умершего. Он может производиться в случае соответствующего обращения потерпевшего или члена его семьи.

Что касается массового перечисления, то оно осуществляется без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине.

При этом в 2023 году максимальный коэффициент увеличения страховых выплат составляет 1,197. Поэтому перечисление выплаты размера увеличения не может превышать 1500 гривен.

Напомним, к страховым относятся следующие выплаты: