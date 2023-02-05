Мінсоцполітики пояснило, в яких випадках неможливо отримати субсидію

У Міністерстві соціальної політики України нагадали, хто не має право на отримання субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України .

Субсидію не призначають, коли:

З 1 грудня 2022 року в Україні змінилися правила оформлення субсидій. Мінсоцполітики України нагадало, в яких випадках отримати субсидію неможливо.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, як оформити субсидію та хто може на неї розраховувати під час війни.

Крім того, ми писали, хто має право на житлові субсидії: пояснення Мінсоцполітики.

Нагадаємо, в Україні наприкінці 2022 року змінилася система призначення житлових субсидій. Повноваження приймати заяви та виплачувати гроші отримав Пенсійний фонд.

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