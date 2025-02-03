Українцям рекомендують змінити водійське посвідчення: кого це стосується

Якщо посвідчення водія досі має стару форму (паперове або видане до 2013 року), саме час зробити обмін. Це можна зробити швидко в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Уряд onlne.
Перед відвідуванням сервісного центру, необхідно здійснити попередній запис. Це можна зробити через онлайн-реєстрацію або за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться безпосередньо у приміщенні центру.
Необхідні документи:
Після подачі документів нове посвідчення водія можна отримати в день звернення до сервісного центру МВС.
Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія складає 572 грн, не враховуючи банківську комісію.
Нагадаємо, що водійське посвідчення, видане вперше, діє лише протягом двох років і вимагає обміну на постійне за певних умов. Якщо термін дії документа спливає, а водій не замінює його на постійне, це може призвести до серйозних наслідків.