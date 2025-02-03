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Украинцам рекомендуют сменить водительское удостоверение: кого это касается

Фото: Обмен водительского удостоверения в МВД (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Если водительское удостоверение до сих пор имеет старую форму (бумажное или выданное до 2013 года), самое время сделать обмен. Это можно сделать быстро в любом территориальном сервисном центре МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительство onlne.

Как обменять водительское удостоверение

Перед посещением сервисного центра, необходимо осуществить предварительную запись. Это можно сделать через онлайн-регистрацию или с помощью терминала самообслуживания, который находится непосредственно в помещении центра.

Необходимые документы:

  • Паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • Водительское удостоверение, подлежащее обмену;
  • Медицинская справка (не обязательна на время действия военного положения).

После подачи документов новое водительское удостоверение можно получить в день обращения в сервисный центр МВД.

Ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения составляет 572 грн, не считая банковскую комиссию.

Напомним, что водительское удостоверение, выданное впервые, действует только в течение двух лет и требует обмена на постоянное при определенных условиях. Если срок действия документа истекает, а водитель не заменяет его на постоянное, это может привести к серьезным последствиям.

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