Украинцам рекомендуют сменить водительское удостоверение: кого это касается

Если водительское удостоверение до сих пор имеет старую форму (бумажное или выданное до 2013 года), самое время сделать обмен. Это можно сделать быстро в любом территориальном сервисном центре МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительство onlne.
Перед посещением сервисного центра, необходимо осуществить предварительную запись. Это можно сделать через онлайн-регистрацию или с помощью терминала самообслуживания, который находится непосредственно в помещении центра.
Необходимые документы:
После подачи документов новое водительское удостоверение можно получить в день обращения в сервисный центр МВД.
Ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения составляет 572 грн, не считая банковскую комиссию.
Напомним, что водительское удостоверение, выданное впервые, действует только в течение двух лет и требует обмена на постоянное при определенных условиях. Если срок действия документа истекает, а водитель не заменяет его на постоянное, это может привести к серьезным последствиям.