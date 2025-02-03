Украинцам рекомендуют сменить водительское удостоверение: кого это касается

Как обменять водительское удостоверение

Перед посещением сервисного центра, необходимо осуществить предварительную запись. Это можно сделать через онлайн-регистрацию или с помощью терминала самообслуживания, который находится непосредственно в помещении центра.

Необходимые документы:

Паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Водительское удостоверение, подлежащее обмену;

Медицинская справка (не обязательна на время действия военного положения).

После подачи документов новое водительское удостоверение можно получить в день обращения в сервисный центр МВД.

Ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения составляет 572 грн, не считая банковскую комиссию.