Українцям радять звертати увагу на колір газу: що робити, якщо він не блакитний

Зміна кольору газу з блакитного на червоний або жовтий насправді не свідчить про погану якість "блакитного палива". А є сигналом більш серйозних проблем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нафтогаз України.
"Коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах треба звернутися до служби газу", - наголошують в компанії та нагадують, що єдиний телефон служби газу - 104.
Насправді, як пояснюють спеціалісти, до якості газу зміна його кольору не має жодного стосунку.
"Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю", - зазначають спеціалісти..
Причин цього може бути кілька:
Якщо говорити про тиск у системі - це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем. За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі, тому зволікати зі дзвінком в газову службу, не варто.
В "Нафтогазі" наголошують, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожеж чи отруєння.
Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі діють наступні ціни на газ:
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