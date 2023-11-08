RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам советуют обращать внимание на цвет газа: что делать, если он не голубой

Фото: украинцам советуют обращать внимание на цвет газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Изменение цвета газа с голубого на красный или желтый на самом деле не свидетельствует о плохом качестве "голубого топлива". А является сигналом более серьезных проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нафтогаз Украины.

"Когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах нужно обратиться в службу газа", - подчеркивают в компании и напоминают, что единственный телефон службы газа - 104.

Что означает красный или желтый цвет газа?

На самом деле, как объясняют специалисты, к качеству газа изменение его цвета не имеет никакого отношения.

"Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют только о том, что на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью", - отмечают специалисты.

Причин тому может быть несколько:

  • неправильная регулировка подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки;
  • недостаточное количество кислорода в помещении;
  • недостаточное давление.

Если говорить о давлении в системе - это означает определенную неисправность, которая быстро обнаруживается и не может быть постоянным явлением. За поддержание должного уровня давления отвечают операторы ГРМ (облгазы). Они же устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети, поэтому медлить со звонком в газовую службу не стоит.

Чего делать категорически нельзя

В "Нафтогазе" отмечают, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов опасно и может привести к утечкам газа или другим несчастным случаям, как пожарам или отравлениям.

Цены на газ в Украине

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ:

  • для населения - 7,96 гривен за кубометр;
  • для предприятий теплокоммунэнерго - за 7,42 гривен за кубометр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныГаз