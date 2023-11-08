Украинцам советуют обращать внимание на цвет газа: что делать, если он не голубой

"Когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах нужно обратиться в службу газа", - подчеркивают в компании и напоминают, что единственный телефон службы газа - 104.

Что означает красный или желтый цвет газа?

На самом деле, как объясняют специалисты, к качеству газа изменение его цвета не имеет никакого отношения.

"Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют только о том, что на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью", - отмечают специалисты.

Причин тому может быть несколько:

неправильная регулировка подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки;

недостаточное количество кислорода в помещении;

недостаточное давление.

Если говорить о давлении в системе - это означает определенную неисправность, которая быстро обнаруживается и не может быть постоянным явлением. За поддержание должного уровня давления отвечают операторы ГРМ (облгазы). Они же устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети, поэтому медлить со звонком в газовую службу не стоит.

Чего делать категорически нельзя

В "Нафтогазе" отмечают, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов опасно и может привести к утечкам газа или другим несчастным случаям, как пожарам или отравлениям.

Цены на газ в Украине

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ: