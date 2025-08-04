Українцям радять перевіряти будівлі поруч зі зруйнованими: фахівці пояснюють, чому це важливо

За її словами, разом з безпековими, екологічними, демографічними і економічними чинниками, цей фактор не менш важливий при створенні Програм комплексного відновлення, над якими вже працює більше ніж третина українських громад.

За її словами, будь-яка громада має планувати процеси відновлення на основі реальних даних, а не приблизних оцінок. Важливо враховувати безпекові, екологічні, демографічні, економічні нюанси. Окрему увагу слід приділити неочевидним пошкодженням: навіть ті будівлі, які візуально виглядають уцілілими, можуть мати мікротріщини у тримальних конструкціях. Такі пошкодження часто непомітні без спеціальної діагностики, але вони становлять серйозну загрозу.

"Цей аспект підтверджують і фахівці, зокрема, науково-технічного центру Академії будівництва України. Вони зауважують - будь-який вибух у радіусі до одного 1 км може викликати мікротріщини в будівлях. А це загроза не лише для фасадів, а й для тримальних конструкцій. Старі хрущовки, панельні будинки, історичні споруди - все це потребує точного обстеження, сканування та цифрового дублювання", - підкреслила Олена Шуляк.

Монолітно-каркасні будівлі, на відміну від панельних, краще витримують вибухи, сейсмічне навантаження і мають менший ризик прогресивних руйнувань. Саме тому, переконані фахівці, важливо враховувати типи конструкцій під час планування комплексної відбудови.

"Фіксація кожної тріщини - це не просто технічне завдання, це підґрунтя для майбутніх репарацій. Якщо ми не матимемо цифрового двійника будівлі, може складно відновити її точно і довести факт руйнувань у міжнародних судах", - підкреслила Олена Шуляк, посилаючись на висновки науково-технічного центру Академії будівництва України.

Зокрема, фахівці пропонують:

проводити 3D-сканування будівель і створювати цифрові двійники;

обов’язково перевіряти не лише зруйноване, а й навколишні споруди;

надавати перевагу монолітно-каркасним конструкціям;

запроваджувати діагностику як норму у процесі планування та відбудови;

на основі досліджених даних та зібраної інформації, формувати програми комплексного відновлення громад, враховуючи всі виклики, а не лише те, що лежить на поверхні.

"Саме тому програми комплексного відновлення України, над якими зараз працюють українські громади, мають спиратись на якісну діагностику, цифрову фіксацію втрат і прогноз стійкості. Бо якщо ми будуємо майбутнє - воно має бути не просто новим, а й довготривалим. Тільки так відновлення стане не просто латанням руїн, а розумним і стратегічним планом", - резюмувала Олена Шуляк.