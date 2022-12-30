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Українцям радять не ходити в гори протягом кількох днів через значну лавинну небезпеку

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П'ятниця 30 грудня 2022 13:47
Українцям радять не ходити в гори протягом кількох днів через значну лавинну небезпеку Фото: українцям радять не ходити в гори протягом кількох днів через значну лавинну небезпеку (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Протягом 30 грудня - 1 січня на високогір'ї Івано-Франківської утримається лавинна небезпека, тому українцям варто відмовитись від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, сьогодні утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.

А протягом 31 грудня - 1 січня через відлигу на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

З огляду на це українців просять утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували зовсім не зимову погоду.

До того ж, синоптики давали прогноз погоди на Новий рік.

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