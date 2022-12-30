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Украинцам советуют не ходить в горы в течение нескольких дней из-за значительной лавинной опасности

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Пятница 30 декабря 2022 13:47
Украинцам советуют не ходить в горы в течение нескольких дней из-за значительной лавинной опасности Фото: украинцам советуют не ходить в горы в течение нескольких дней из-за значительной лавинной опасности (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

30 декабря - 1 января на высокогорье Ивано-Франковской удержится лавинная опасность, поэтому украинцам стоит отказаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня удержится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей.

А в течение 31 декабря - 1 января из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Учитывая это, украинцев просят воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, на сегодняшний день синоптики прогнозировали совсем не зимнюю погоду.

К тому же синоптики давали прогноз погоды на Новый год.

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