Українцям пропонують стати помічниками ветеранів у 2024 році: як подати заявку

В Україні завтра, 1 грудня, починається прийом заяв від кандидатів у помічники ветеранів на 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал України.
Зазначається, що всі заяви на участь у відборі на посади помічників ветеранів, подані з 1 грудня 2023 року, будуть розглянуті та опрацьовані з 1 січня 2024 року.
Це відбуватиметься в рамках повного запуску проєкту Мінветеранів із запровадження в Україні інституту помічника ветерана.
Наразі проєкт реалізується в 10 регіонах: це Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Миколаївська, Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська області та місто Київ.
Наступного року проєкт буде масштабовано по всій Україні. Загалом у 2024 році заплановано підготувати до 15 тисяч помічників ветеранів. За принципом "рівний з рівним" вони надаватимуть демобілізованим воїнам сервісну підтримку на шляху реінтеграції до мирного життя в громадах.
Інститут помічника ветерана є новою адміністративно-сервісною реалією в діяльності територіальних громад країни найближчого майбутнього. Заявку можна подати за посиланням.
Нагадаємо, що навесні цього року уряд запустив стратегічний проект переходу українців від військової служби до цивільного життя.
Так, цієї осені у чотирьох областях стартував пілотний проект "Помічника ветерана", який має меті допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя. При цьому уряд нещодавно вирішив розширити ініціативу ще на шість регіонів. Наразі, у пілотному проекті є ветерани та члени їхніх родин, ці люди проходять навчання.
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