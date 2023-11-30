Українцям пропонують стати помічниками ветеранів у 2024 році: як подати заявку

Зазначається, що всі заяви на участь у відборі на посади помічників ветеранів, подані з 1 грудня 2023 року, будуть розглянуті та опрацьовані з 1 січня 2024 року.

Це відбуватиметься в рамках повного запуску проєкту Мінветеранів із запровадження в Україні інституту помічника ветерана.

Наразі проєкт реалізується в 10 регіонах: це Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Миколаївська, Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська області та місто Київ.

Як подати заявку

Наступного року проєкт буде масштабовано по всій Україні. Загалом у 2024 році заплановано підготувати до 15 тисяч помічників ветеранів. За принципом "рівний з рівним" вони надаватимуть демобілізованим воїнам сервісну підтримку на шляху реінтеграції до мирного життя в громадах.

Інститут помічника ветерана є новою адміністративно-сервісною реалією в діяльності територіальних громад країни найближчого майбутнього. Заявку можна подати за посиланням.

Допомога ветеранам, які повертаються з війни

Нагадаємо, що навесні цього року уряд запустив стратегічний проект переходу українців від військової служби до цивільного життя.

Так, цієї осені у чотирьох областях стартував пілотний проект "Помічника ветерана", який має меті допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя. При цьому уряд нещодавно вирішив розширити ініціативу ще на шість регіонів. Наразі, у пілотному проекті є ветерани та члени їхніх родин, ці люди проходять навчання.

Детальніше про те, що відчувають бійці після повернення та чого очікують від соціуму - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.