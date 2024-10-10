Українцям пропонують роботу за кордоном, але треба встигнути за місяць: які вакансії

Нещодавно Міністерство закордонних справ України відкрило 50 нових вакансій на посади аташе - молодших дипломатів, які можуть працювати як в центральному апараті зовнішньополітичного відомства, так і в закордонних дипломатичних установах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС у Facebook.
У відомстві розповіли, що аташе - молодший дипломатичний ранг. Такі спеціалісти можуть працювати як в центральному апараті МЗС, так і в закордонних дипломатичних установах.
"Зазвичай вони відповідають за конкретну сферу діяльності, наприклад, культуру, торгівлю, економіку тощо. Основна мета роботи аташе, як і будь-якого дипломата, - захист інтересів своєї держави, чи то працюючи в України, чи то за кордоном", - пояснили в МЗС.
Зазначається, що обов'язками аташе можуть бути:
"Незважаючи на те, що аташе - наймолодший дипломатичний ранг, їх робота надзвичайно важлива. Особливо в цей надважкий час, коли від роботи дипломатів залежить так багато процесів для досягнення справедливого миру та перемоги.
Саме тому чекаємо на ваші документи для заміщення нових посад та будемо раді бачити нових колег в когорті українських дипломатів", - підсумували в МЗС України.
Допис МЗС (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)
З усіма актуальними вакансіями від Міністерства закордонних справ України та детальними вимогами до кандидатів можна ознайомитись на офіційному порталі відомства.
Для пошуку конкретної посади можна скористатись відповідною формою. Для цього потрібно вказати:
Пошук актуальних вакансій на сайті МЗС (скриншот: mfa.gov.ua/vacancies)
Прийом документів на відкриті вакансії на посади аташе триватиме ще впродовж місяця - до 11 листопада 2024 року.
Йдеться, зокрема, про такі посади:
Крім того, у МЗС шукають провідних спеціалістів з різних галузей, радників, секретарів і навіть начальників окремих відділів.
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