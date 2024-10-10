В Україні не вистачає кваліфікованих працівників: що заважає знайти роботу

Процес працевлаштування для українців ускладнює низький рівень пропонованих роботодавцями заробітних плат. Серед інших ключових перешкод – брак вакансій за фахом та недостатні професійні компетенції.

Під час опитування 56,3% респондентів вказали, що основною перешкодою для пошуку роботи є недостатня зарплата. Це особливо актуально в умовах економічної нестабільності, коли багато громадян не можуть дозволити собі працювати за низькі доходи. Крім того, 51,9% опитаних відзначили відсутність вакансій за їхньою спеціальністю, що часто заважає знайти роботу, яка відповідає кваліфікації.

Недостатність професійних навичок також залишається важливою проблемою: 34% респондентів повідомили, що їм бракує знань, які вимагають роботодавці.

Інші фактори, що заважають працевлаштуванню, включають зневіру у власних силах (12,9%), брак навичок активного пошуку роботи (11,1%) та неможливість знайти роботу через бойові дії в регіоні проживання (8,3%). Ще 9,3% респондентів зазначили потребу в додатковій освіті та перекваліфікації.