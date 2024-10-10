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Украинцам предлагают работу за границей, но нужно успеть за месяц: какие вакансии

МИД Украины предлагает работу в должности атташе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Недавно Министерство иностранных дел Украины открыло 50 новых вакансий на должности атташе - младших дипломатов, которые могут работать как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.

Задачи и обязанности атташе

В ведомстве рассказали, что атташе - младший дипломатический ранг. Такие специалисты могут работать как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.

"Обычно они отвечают за конкретную сферу деятельности, например, культуру, торговлю, экономику и т.д. Основная цель работы атташе, как и любого дипломата, - защита интересов своего государства, или работая в Украине, или за рубежом", - объяснили в МИД.

Отмечается, что обязанностями атташе могут быть:

  • подготовка документов
  • работа для привлечения помощи от международных организаций
  • анализ внутриполитической ситуации в странах ответственности
  • мониторинг украинского и иностранного информационного пространства
  • организация протокольных встреч и т.п.

"Несмотря на то, что атташе - самый молодой дипломатический ранг, их работа чрезвычайно важна. Особенно в это тяжелое время, когда от работы дипломатов зависит так много процессов для достижения справедливого мира и победы.
Именно поэтому ждем ваших документов для замещения новых должностей и будем рады видеть новых коллег в когорте украинских дипломатов", - подытожили в МИД Украины.

Пост МИД (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

Актуальные вакансии

Со всеми актуальными вакансиями от Министерства иностранных дел Украины и детальными требованиями к кандидатам можно ознакомиться на официальном портале ведомства.

Для поиска конкретной должности можно использовать соответствующую форму. Для этого нужно указать:

  • тип вакансии
  • структурное подразделение
  • период публикации
  • статус вакансии

Поиск актуальных вакансий на сайте МИД (скриншот: mfa.gov.ua/vacancies)

Прием документов на открытые вакансии на должности атташе будет продолжаться еще в течение месяца - до 11 ноября 2024 года.

Речь идет, в частности, о таких должностях:

  • атташе отдела Южной Америки третьего территориального департамента
  • атташе отдела Восточной Азии четвертого территориального департамента
  • атташе отдела Юго-Восточной Азии и Океании четвертого территориального департамента
  • атташе отдела Северной Африки пятого территориального департамента
  • атташе отдела Аравийского полуострова пятого территориального департамента
  • атташе отдела Ближнего Востока пятого территориального департамента
  • атташе отдела вопросов политики и безопасности шестого территориального управления
  • атташе отдела организационного обеспечения работы министра
  • атташе второго отдела Департамента обеспечения работы руководства МИД
  • атташе отдела международных договоров Департамента международного права
  • атташе отдела политического сотрудничества Департамента ЕС и НАТО
  • атташе отдела сотрудничества в сфере безопасности и обороны Департамента ЕС и НАТО
  • атташе отдела юстиции и внутренних дел Департамента ЕС и НАТО
  • атташе отдела политических вопросов ООН Департамента международных организаций
  • атташе отдела антикризисного центра Управления консульской защиты Департамента консульской службы
  • атташе отдела консульско-правового обеспечения Управление обеспечения консульской деятельности Департамента консульской службы
  • атташе отдела (Секретариата) Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Департамента международных организаций
  • атташе отдела международных финансовых институций и экономических организаций Департамента экономической дипломатии
  • атташе отдела кибердипломатии
  • атташе отдела государственного архива Управление электронного делопроизводства и цифровизации архива
  • атташе отдела экспортного контроля Департамента международной безопасности и военно-технического сотрудничества
  • атташе отдела по вопросам новых вызовов безопасности и угроз Департамента международной безопасности и военно-технического сотрудничества
  • атташе отдела приема официальных делегаций Департамента государственного протокола и другие

Кроме того, в МИД ищут ведущих специалистов из разных отраслей, советников, секретарей и даже начальников отдельных отделов.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине не хватает квалифицированных работников и что мешает людям найти работу.

Читайте также, как острый кадровый кризис в Украине влияет на развитие бизнеса и экономики.

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