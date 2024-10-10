Украинцам предлагают работу за границей, но нужно успеть за месяц: какие вакансии

Недавно Министерство иностранных дел Украины открыло 50 новых вакансий на должности атташе - младших дипломатов, которые могут работать как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.
В ведомстве рассказали, что атташе - младший дипломатический ранг. Такие специалисты могут работать как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.
"Обычно они отвечают за конкретную сферу деятельности, например, культуру, торговлю, экономику и т.д. Основная цель работы атташе, как и любого дипломата, - защита интересов своего государства, или работая в Украине, или за рубежом", - объяснили в МИД.
Отмечается, что обязанностями атташе могут быть:
"Несмотря на то, что атташе - самый молодой дипломатический ранг, их работа чрезвычайно важна. Особенно в это тяжелое время, когда от работы дипломатов зависит так много процессов для достижения справедливого мира и победы.
Именно поэтому ждем ваших документов для замещения новых должностей и будем рады видеть новых коллег в когорте украинских дипломатов", - подытожили в МИД Украины.
Пост МИД (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)
Со всеми актуальными вакансиями от Министерства иностранных дел Украины и детальными требованиями к кандидатам можно ознакомиться на официальном портале ведомства.
Для поиска конкретной должности можно использовать соответствующую форму. Для этого нужно указать:
Поиск актуальных вакансий на сайте МИД (скриншот: mfa.gov.ua/vacancies)
Прием документов на открытые вакансии на должности атташе будет продолжаться еще в течение месяца - до 11 ноября 2024 года.
Речь идет, в частности, о таких должностях:
Кроме того, в МИД ищут ведущих специалистов из разных отраслей, советников, секретарей и даже начальников отдельных отделов.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине не хватает квалифицированных работников и что мешает людям найти работу.
Читайте также, как острый кадровый кризис в Украине влияет на развитие бизнеса и экономики.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.