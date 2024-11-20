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Українцям представили ТОП-5 порад, як кинути палити

Фото: цигарки (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Куріння - одна із найсерйозніших звичок, яка шкодить здоров'ю. Українцям запропонували створити особистий план відмови від тютюну за допомогою низки практичних кроків, які допоможуть кинути палити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспоживслужбу.

Фахівці рекомендують ретельно підготуватися до цього процесу, оскільки відмова від куріння може бути складною, але досяжною метою.

Основні поради:

  1. Обрати дату старту: важливо визначити конкретний день для початку. Наприклад, 21 листопада, Міжнародний день відмови від куріння, стане ідеальним моментом для змін.
  2. Шукати підтримки: друзі та близькі можуть стати джерелом натхнення та допомоги.
  3. Сформулювати мотивацію: випишіть причини відмови від куріння, які стануть джерелом сили під час випробувань.
  4. Аналізувати тригери: визначте ситуації, які спонукають вас курити, та розробіть альтернативні варіанти поведінки.
  5. Підготуватися до спокус: використовуйте дихальні вправи, фізичну активність чи прогулянки для боротьби з бажанням закурити.

Крім того, Держспоживслужба порадила скористатися доступною професійною підтримкою на сервісі "Я кидаю курити", де можна отримати допомогу у цьому важкому процесі.

Зазначимо, що ці прості кроки не лише допоможуть зменшити тютюнову залежність, але й покращити фізичний стан, підвищити якість життя та запобігти хворобам, спричиненим курінням.

Додамо, що паління заборонено у громадських місцях. Раніше ми повідомляли про те, у яких 12 локаціях за куріння вас може чекати відповідальність.

Також у нашому матеріалі ви зможете дізнатися майбутнє акцизів на сигарети в Україні та як планується модифікація тютюнового законодавства до стандартів ЄС.

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ПалінняЦигарки