Українцям представили ТОП-5 порад, як кинути палити

Фахівці рекомендують ретельно підготуватися до цього процесу, оскільки відмова від куріння може бути складною, але досяжною метою.

Основні поради:

Обрати дату старту: важливо визначити конкретний день для початку. Наприклад, 21 листопада, Міжнародний день відмови від куріння, стане ідеальним моментом для змін. Шукати підтримки: друзі та близькі можуть стати джерелом натхнення та допомоги. Сформулювати мотивацію: випишіть причини відмови від куріння, які стануть джерелом сили під час випробувань. Аналізувати тригери: визначте ситуації, які спонукають вас курити, та розробіть альтернативні варіанти поведінки. Підготуватися до спокус: використовуйте дихальні вправи, фізичну активність чи прогулянки для боротьби з бажанням закурити.

Крім того, Держспоживслужба порадила скористатися доступною професійною підтримкою на сервісі "Я кидаю курити", де можна отримати допомогу у цьому важкому процесі.

Зазначимо, що ці прості кроки не лише допоможуть зменшити тютюнову залежність, але й покращити фізичний стан, підвищити якість життя та запобігти хворобам, спричиненим курінням.

Додамо, що паління заборонено у громадських місцях. Раніше ми повідомляли про те, у яких 12 локаціях за куріння вас може чекати відповідальність.