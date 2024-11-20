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Украинцам представили ТОП-5 советов, как бросить курить

Фото: сигареты (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Курение - одна из самых серьезных привычек, которая вредит здоровью. Украинцам предложили создать личный план отказа от табака с помощью ряда практических шагов, которые помогут бросить курить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпотребслужбу.

Специалисты рекомендуют тщательно подготовиться к этому процессу, поскольку отказ от курения может быть сложной, но достижимой целью.

Основные советы:

  1. Выбрать дату старта: важно определить конкретный день для начала. К примеру, 21 ноября, Международный день отказа от курения, станет идеальным моментом для перемен.
  2. Искать поддержки: друзья и близкие могут стать источником вдохновения и помощи.
  3. Сформулировать мотивацию: выпишите причины отказа от курения, которые станут источником силы в ходе испытаний.
  4. Анализировать триггеры: определите ситуации, которые побуждают вас курить и разработайте альтернативные варианты поведения.
  5. Подготовиться к соблазнам: используйте дыхательные упражнения, физическую активность или прогулки для борьбы с желанием закурить.

Кроме того, Госпотребслужба посоветовала воспользоваться доступной профессиональной поддержкой на сервисе "Я бросаю курить", где можно получить помощь в этом тяжелом процессе.

Отметим, что эти простые шаги не только помогут уменьшить табачную зависимость, но и улучшить физическое состояние, повысить качество жизни и предотвратить болезни, вызванные курением.

Добавим, что курение запрещено в общественных местах. Ранее мы сообщали о том, в каких 12 локациях за курение вас может ожидать ответственность.

Также в нашем материале вы сможете узнать будущее акцизов на сигареты в Украине и как планируется модификация табачного законодательства по стандартам ЕС.

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