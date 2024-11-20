Украинцам представили ТОП-5 советов, как бросить курить

Специалисты рекомендуют тщательно подготовиться к этому процессу, поскольку отказ от курения может быть сложной, но достижимой целью.

Основные советы:

Выбрать дату старта: важно определить конкретный день для начала. К примеру, 21 ноября, Международный день отказа от курения, станет идеальным моментом для перемен. Искать поддержки: друзья и близкие могут стать источником вдохновения и помощи. Сформулировать мотивацию: выпишите причины отказа от курения, которые станут источником силы в ходе испытаний. Анализировать триггеры: определите ситуации, которые побуждают вас курить и разработайте альтернативные варианты поведения. Подготовиться к соблазнам: используйте дыхательные упражнения, физическую активность или прогулки для борьбы с желанием закурить.

Кроме того, Госпотребслужба посоветовала воспользоваться доступной профессиональной поддержкой на сервисе "Я бросаю курить", где можно получить помощь в этом тяжелом процессе.

Отметим, что эти простые шаги не только помогут уменьшить табачную зависимость, но и улучшить физическое состояние, повысить качество жизни и предотвратить болезни, вызванные курением.

Добавим, что курение запрещено в общественных местах. Ранее мы сообщали о том, в каких 12 локациях за курение вас может ожидать ответственность.