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Українцям пояснили, коли паспорти з різною транслітерацією визнаватимуться недійсними

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Україна, Субота 18 березня 2023 23:00
Українцям пояснили, коли паспорти з різною транслітерацією визнаватимуться недійсними Фото: в Україні роз'яснили механізм обміну паспортів із різною транслітерацією (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Паспорти з різною транслітерацією в Україні визнаватимуться недійсними лише після особистого звернення за отриманням або обміном документів. Такі документи залишаються дійсними до закінчення їх дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.

Так, на сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта.

"На прохання особи під час подання заяви для оформлення паспортів, транслітерація може бути змінена і виконана відповідно до написання у раніше виданих на її ім’я паспортних документах або документах, виданих компетентними органами іноземної держави", - йдеться в повідомленні.

При цьому, при кожному оформленні паспортів людина власним підписом підтверджує правильність написання своїх персональних даних, у тому числі й написання транслітерації.

Перевірити стан дійсності документів можливо на сайті Державної міграційної служби за посиланням.

Як повідомлялось, процес анулювання закордонних паспортів українців у зв’язку зі зміною правил транслітерації зупинено.

Нагадаємо, в Україні закордонні паспорти та ID-карти частини громадян автоматично стали недійсними. Це пов'язано із оновленням програмного забезпечення та зміною транслітерації за одним зразком.

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