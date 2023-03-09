Зміни з лютого. Як перевірити, чи не анульований паспорт через транслітерацію

В Україні закордонні паспорти та ID-карти частини громадян автоматично стали недійсними. Це пов'язано із оновленням програмного забезпечення та зміною транслітерації за одним зразком.

Якщо написання латинськими літерами відрізняється, чинність втрачає перший виданий документ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.

Українців попереджають про зміни, які відбулися з лютого в системі оформлення біометричних паспортних документів.

"У разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним", – зазначають у відомстві.

В Міграційній службі звертаються до українців з проханням перевірити свої паспортні документи. Якщо будуть встановленні розбіжності в написанні імені чи прізвища, слід звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, "Паспортного сервісу".

Зміни не стосуються паперових "внутрішніх" паспортів, оскільки в них немає транслітерації латинськими літерами.

Дійсність своїх документів можна перевірити на сайті Державної міграційної служби Україні на сторінці "Перевірка недійсних документів".

Фото: Паспортний сервіс в мобільному офісі (gettyimages.com)

Якщо у системі відображається, що документ недійсний, для його заміни необхідно звернутися в відділення Державної міграційної служби в Україні. За кордоном замінити паспорт можна через посольство чи консульство. Також у 7 містах 4 країн вже діють мобільні пункти "Паспортного сервісу".

Нагадаємо, ми писали, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.

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