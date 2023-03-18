Украинцам объяснили, когда паспорта с разной транслитерацией будут признаваться недействительными

Паспорта с разной транслитерацией в Украине будут признаваться недействительными только после личного обращения за получением или обменом документов. Такие документы остаются действительными до окончания их действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Так, на сегодняшний день паспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени, являются действительными до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или изменяться только по личному обращению лица за получением или обменом паспорта.

"По просьбе лица при подаче заявления для оформления паспортов, транслитерация может быть изменена и выполнена в соответствии с написанием в ранее выданных на его имя паспортных документах или документах, выданных компетентными органами иностранного государства", - говорится в сообщении.

При этом при каждом оформлении паспортов человек своей подписью подтверждает правильность написания своих персональных данных, в том числе и написание транслитерации.

Проверить состояние действительности документов можно на сайте Государственной миграционной службы по ссылке.