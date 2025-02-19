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Українцям пояснили, в яких випадках хліб обов’язково має бути в пакуванні

Україна, Середа 19 лютого 2025 13:32
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Українцям пояснили, в яких випадках хліб обов’язково має бути в пакуванні Фото: українцям пояснили, чи можна продавати хліб без упакування (Freepik com)
Автор: РБК-Україна

В продовольчих магазинах хліб та хлібобулочні вироби можуть продаватися без індивідуального пакування. В деяких випадках цього робити категорично не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Держпродспоживслужбу у Facebook.

Відповідно до статті 20 закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють.

Правила роздрібної торгівлі товарами визначають, що у разі відпуску хліба продавцем або самостійного відбору споживачами необхідно користуватися щипцями, ложечками, лопатками, виделками або смужками чистого паперу.

Хліб обов’язково повинен бути в пакуванні, якщо працівники проводять розрахунки готівкою та якщо він продається зі спеціалізованого транспорту та лотків.

Нагадаємо, що якщо хліб пролежав надто довго і засох, але при цьому не має ознак псування, його можна не викидати. З черствого хліба можна приготувати смачні страви, такі як сухарики, грінки, французький тост, панірувальні сухарі та інше.

Якщо хліба запліснявів, то багато людей просто зрізають зіпсоване місце, а іншу частину їдять. Не існує такого поняття, як "чиста" частина хліба з цвіллю. Те, що здається нешкідливою цвіллю, потенційно може бути небезпечним для здоров'я. Видима цвіль - це лише початок проблеми. Частини цвілі випускають тисячі спор, які поширюються всюди.

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Держпродспоживслужба Магазини
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