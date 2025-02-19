Украинцам объяснили, в каких случаях хлеб обязательно должен быть в упаковке

В продовольственных магазинах хлеб и хлебобулочные изделия могут продаваться без индивидуальной упаковки. В некоторых случаях этого делать категорически нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Facebook .

В соответствии со статьей 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", операторы рынка отвечают за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов в рамках деятельности, которую они осуществляют.

Правила розничной торговли товарами определяют, что в случае отпуска хлеба продавцом или самостоятельного отбора потребителями необходимо пользоваться щипцами, ложечками, лопатками, вилками или полосками чистой бумаги.

Хлеб обязательно должен быть в упаковке, если работники проводят расчеты наличными и если он продается со специализированного транспорта и лотков.