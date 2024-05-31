Українцям пояснили, в яких платіжках буде ціна за новим тарифом на світло

"Він (новий тариф, - ред.), вступає в силу з 1-го червня, тому рахунки за травень ще будуть зі старими цінами, а за червень (які ви отримаєте в липні) - з новими", - пояснили в компанії.

Щоб пояснити, з чого складається тариф на електроенергію, в YASNO зробили інфографіку та наочно показали ціну закупівлі електроенергії та вартість кожної послуги: постачання, передачі та розподілу.

"Новий тариф для населення - це рішення уряду, який спирається на розрахунки, ситуацію в нашій енергосистемі та майбутній опалювальний сезон. YASNO як постачальник лише приймає умови та робить свою справу: приймає показання, нараховує суму за електроенергію, виставляє рахунки та приймає платежі", - розповіли в компанії.