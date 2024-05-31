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Українцям пояснили, в яких платіжках буде ціна за новим тарифом на світло

Фото: в Україні встановили нову ціну на електроенергію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні Кабінет міністрів України встановив нову ціну на електроенергію. Це буде єдиний тариф для споживачів, який діятиме до 30 квітня наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YASNO.

"Він (новий тариф, - ред.), вступає в силу з 1-го червня, тому рахунки за травень ще будуть зі старими цінами, а за червень (які ви отримаєте в липні) - з новими", - пояснили в компанії.

Щоб пояснити, з чого складається тариф на електроенергію, в YASNO зробили інфографіку та наочно показали ціну закупівлі електроенергії та вартість кожної послуги: постачання, передачі та розподілу.

"Новий тариф для населення - це рішення уряду, який спирається на розрахунки, ситуацію в нашій енергосистемі та майбутній опалювальний сезон. YASNO як постачальник лише приймає умови та робить свою справу: приймає показання, нараховує суму за електроенергію, виставляє рахунки та приймає платежі", - розповіли в компанії.

 

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні в Україні підняли тариф на світло. Детальніше про те, що зміниться, та як можна зекономити на платіжках, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про причини такого рішення можна дізнатись у матеріалі "Вдруге через війну. Коли і на скільки можуть підняти тариф на світло".

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