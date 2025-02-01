В Україні запровадили нові ліміти на грошові перекази: що змінилось і для кого

Відсьогодні, 1 лютого, в банках України починають діяти нові ліміти на грошові перекази. Йдеться про "перекидання" коштів з картки на картку за реквізитами.

РБК-Україна розповідає, що саме змінилось та для кого.

Що відомо про нові ліміти на грошові перекази

Ліміти на перекази грошей фізичних осіб з картки на картку (Р2Р перекази) Національний банк України встановив у жовтні минулого року. Вони склали 150 тисяч гривень на місяць.

Тим часом з 1 лютого 2025 року починають діяти обмеження на вихідні перекази за реквізитами - міжнародним номером банківського рахунку або IBAN (International Bank Account Number).

Це стосуватиметься як національної, так і іноземної валюти.

Нові ліміти банки вводять для клієнтів без підтверджених доходів. Вони залежатимуть від того, до якої з груп ризику потраплять такі особи:

клієнти "високої" групи ризику матимуть ліміт у 50 тис. гривень на місяць;

клієнти "середньої" та "низької" груп ризику - ліміт у 150 тис. гривень на місяць (а з 1 червня - 100 тис. гривень).

При цьому для визначення ступеня "ризиковості" кожен банк застосовуватиме власні критерії - як під час відкриття рахунку, так і в процесі подальшого обслуговування клієнта.

Якщо ж комусь із клієнтів потрібно буде здійснити грошовий переказ понад встановлений на місяць ліміт, йому доведеться надати документальне підтвердження своїх доходів.

Голова НБУ Андрій Пишний підтвердив, що запроваджені з 1 лютого ліміти стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів (особливо якщо їх було визначено як "високоризикових"). При цьому останніх, за оцінками банків, "не більше 1% від усієї клієнтської бази".

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться", - пояснив він у своєму Facebook.