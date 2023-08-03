Українцям пояснили, як зареєструвати дитину, яка народилася в окупації

У вересні минулого року в Україні з'явилася послуга реєстрації новонароджених дітей онлайн. Вона поширюється на тих малюків, які народилися на територіях, де через війну не працюють відповідні державні установи.

Що потрібно робити

Батькам, родичам необхідно надіслати на електронну адресу birth@cv.minjust.gov.ua заяву та копії необхідних документів.

Після реєстрації народження на електронну пошту заявників надсилається копія свідоцтва про народження дитини.

Для отримання оригіналу свідоцтва про народження та у випадках, передбачених законодавством, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження батькам дитини, родичам (баба, дід, повнолітні брат та сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини) або їхнім представникам за довіреністю необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) на підконтрольній Україні території.

Перелік документів, які потрібно подати для реєстрації народження дитини:

Заява про реєстрацію народження (довільна форма), в якій зазначено про:дитину (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження); матір та батька (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта).



У разі народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, відсутності спільної заяви батьків/батька, у заяві лише зазначають ім'я та по батькові батька; заявника (прізвище, ім'я та по батькові, реквізити паспорта) у разі коли заява про реєстрацію народження подається не батьками дитини, а іншою особою.

У разі народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, відсутності спільної заяви батьків/батька, у заяві лише зазначають ім'я та по батькові батька; заявника (прізвище, ім'я та по батькові, реквізити паспорта) у разі коли заява про реєстрацію народження подається не батьками дитини, а іншою особою. Паспорта батьків (одного з них) та заявника (у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою).

Свідоцтво про шлюб (за наявності).

Медичний документ, що є підставою для реєстрації народження:



медичне свідоцтво про народження за формою 103/о, заповнене медичним працівником, який приймав пологи, здійснював перший огляд дитини або матері після пологів, в тому числі поза закладом охорони здоров'я;



або



довідка (довільної форми без печатки, з відомостями про дитину), виписана медичним працівником, присутнім під час пологів або який проводив перший огляд новонародженого.

У разі відсутності необхідних документів та відмови РАЦСу потрібно звернутися із заявою до суду для встановлення факту народження дитини.

Подати заяву про встановлення факту народження дитини можна також через Державну систему "Електронний суд".

До заяви потрібно додати:

копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження, інші медичні довідки);

копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків / одного з батьків;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

інші докази факту народження дитини (за наявності).

Якщо потрібен паперовий документ

Для отримання паперового екземпляра та внесення інформації до Реєстру необхідно звернутися до будь-якого чинного відділу. За законом зробити це мають право:

батьки дитини

законні представники батьків або близьких родичів дитини

близькі родичі дитини (брат, сестра, дідусь, бабуся, тітка, дядько)

Зауважте, що при цьому також потрібно буде надати оригінал медичного документа про народження, на підставі якого проведено державну реєстрацію народження.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".

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