Українцям пояснили, як зареєструвати дитину, яка народилася в окупації

Українцям пояснили, як подати заяву для реєстрації дитини, що народилася на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
У вересні минулого року в Україні з'явилася послуга реєстрації новонароджених дітей онлайн. Вона поширюється на тих малюків, які народилися на територіях, де через війну не працюють відповідні державні установи.
Що потрібно робити
Батькам, родичам необхідно надіслати на електронну адресу birth@cv.minjust.gov.ua заяву та копії необхідних документів.
Після реєстрації народження на електронну пошту заявників надсилається копія свідоцтва про народження дитини.
Для отримання оригіналу свідоцтва про народження та у випадках, передбачених законодавством, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження батькам дитини, родичам (баба, дід, повнолітні брат та сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини) або їхнім представникам за довіреністю необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) на підконтрольній Україні території.
Перелік документів, які потрібно подати для реєстрації народження дитини:
У разі відсутності необхідних документів та відмови РАЦСу потрібно звернутися із заявою до суду для встановлення факту народження дитини.
Подати заяву про встановлення факту народження дитини можна також через Державну систему "Електронний суд".
До заяви потрібно додати:
Якщо потрібен паперовий документ
Для отримання паперового екземпляра та внесення інформації до Реєстру необхідно звернутися до будь-якого чинного відділу. За законом зробити це мають право:
Зауважте, що при цьому також потрібно буде надати оригінал медичного документа про народження, на підставі якого проведено державну реєстрацію народження.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".
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