Украинцам объяснили, как зарегистрировать ребенка, родившегося в оккупации

Украинцам объяснили, как подать заявление для регистрации ребенка, родившегося на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
В сентябре прошлого года в Украине появилась услуга регистрации новорожденных детей онлайн. Она распространяется на тех малышей, которые родились на территориях, где из-за войны не работают соответствующие государственные учреждения.
Что нужно делать
Родителям, родственникам необходимо отправить по электронному адресу birth@cv.minjust.gov.ua заявление и копии необходимых документов.
После регистрации рождения на электронную почту заявителей направляется копия свидетельства о рождении ребенка.
Для получения оригинала свидетельства о рождении и в случаях, предусмотренных законодательством, выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения родителям ребенка, родственникам (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат и сестра, тетя, дядя, мачеха, отчим ребенка) или их представителям по доверенности необходимо обратиться с оригиналами документов в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на подконтрольной Украине территории.
Список документов, которые нужно подать для регистрации рождения ребенка:
В случае отсутствия необходимых документов и отказа ЗАГСа следует обратиться с заявлением в суд для установления факта рождения ребенка.
Подать заявление об установлении факта рождения ребенка можно через Государственную систему "Электронный суд".
К заявлению нужно добавить:
Если требуется бумажный документ
Для получения бумажного экземпляра и внесения информации в Реестр необходимо обратиться в любой действующий отдел. По закону сделать это вправе:
При этом также нужно будет предоставить оригинал медицинского документа о рождении, на основании которого проведена государственная регистрация рождения.
Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дія".
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