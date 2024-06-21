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Українцям пояснили, як нараховується плата за доставку газу

Ілюстративне фото: українцям пояснили, як нараховується плата за доставку газу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Часто українцям приходить різна оплата за постачання газу.

Як нараховується плата за доставку газу розповідає РБК-Україна з посиланням на Дніпровська філія "Газмережі" у Facebook.

Як зазначають у відомстві, тариф на розподіл формується за принципом замовленої потужності. Тобто за кожним споживачем газорозподільна компанія резервує потужність системи, яка необхідна для доставки замовленого обсягу газу.

"Для побутових споживачів він визначається на основі обсягу газу, спожитого у попередньому газовому році. Газовий рік починається 1 жовтня і закінчується 30 вересня наступного календарного року", - сказано у повідомленні.

Зокрема, оплата послуги розподілу газу здійснюється 12-ма рівними частинами впродовж року. Тобто, якщо за попередній газовий рік ви спожили 120 кубічних метрів природного газу, то щомісяця сплачуватимете вартість доставки за 10 кубічних метрів.

 

Раніше РБК-Україна пояснювало, як можна поскаржитися на погану якість комунальних послуг.

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