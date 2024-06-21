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Украинцам объяснили, как начисляется плата за доставку газа

Иллюстративное фото: украинцам объяснили, как начисляется плата за доставку газа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Часто украинцам приходит разная оплата за поставку газа.

Как начисляется плата за доставку газа, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский филиал "Газсети" в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, тариф на распределение формируется по принципу заказанной мощности. То есть, за каждым потребителем газораспределительная компания резервирует мощность системы, которая необходима для доставки заказанного объема газа.

"Для бытовых потребителей он определяется на основе объема газа, потребленного в предыдущем газовом году. Газовый год начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября в следующем календарном году", - говорится в сообщении.

В частности, оплата услуги распределения газа осуществляется 12 равными частями в течение года. То есть, если за предыдущий газовый год вы потребили 120 кубических метров природного газа, то ежемесячно будете платить стоимость доставки за 10 кубических метров.

 

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