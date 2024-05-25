Українцям пояснили, як економно користуватися електроприладами в умовах відключень світла

Відключення світла в Україні

Останніми тижнями ситуація зі світлом в Україні погіршилася через російські обстріли. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено низку енергетичних об'єктів, деякі з них були зруйновані.

На тлі російських атак в Україні почали знову запроваджувати відключення світла. Їх вводять зранку та ввечері, оскільки є дефіцит у пікові години споживання.

РБК-Україна нещодавно пояснювало, як залишитися зі зв'язком та інтернетом при відключенні світла.

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