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Українцям пояснили, як економно користуватися електроприладами в умовах відключень світла

Фото: українцям пояснили, як економно користуватися електроприладами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла в Україні запроваджуються через дефіцит в енергосистемі. Українці можуть допомогти, розумно споживаючи електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки SPRAVDI.

Через російські обстріли потужностей українських електростанцій недостатньо. Тому енергетики запроваджують відключення світла.

Українців закликають економно споживати електроенергію під час відключень світла. 

Як користуватися приладами ощадливо?

Українцям радять не користуватися енергоємними електроприладами у пікові години споживання - з 06:00 до 9:00, а також з 17:00 до 23:00. Йдеться, до прикладу, про праску, електроплиту, пральну машину, бойлер та обігрівач.

Праску та електроплиту можна використовувати у години меншого навантаження - вночі та вдень. А використання пральної машини, бойлера та обігрівача краще перенести на ніч - з 23:00 до 6:00.

 

Відключення світла в Україні

Останніми тижнями ситуація зі світлом в Україні погіршилася через російські обстріли. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено низку енергетичних об'єктів, деякі з них були зруйновані.

На тлі російських атак в Україні почали знову запроваджувати відключення світла. Їх вводять зранку та ввечері, оскільки є дефіцит у пікові години споживання.

РБК-Україна нещодавно пояснювало, як залишитися зі зв'язком та інтернетом при відключенні світла.

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ЕлектроенергіяВідключеня світлаЕнергетики