Украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами в условиях отключений света

Отключения света в Украине вводятся из-за дефицита в энергосистеме. Украинцы могут помочь, разумно потребляя электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности SPRAVDI .
Из-за российских обстрелов мощностей украинских электростанций недостаточно. Поэтому энергетики вводят отключения света.
Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию во время отключений света.
Как пользоваться приборами экономно?
Украинцам советуют не пользоваться энергоемкими электроприборами в пиковые часы потребления - с 06:00 до 9:00, а также с 17:00 до 23:00. Речь идет, к примеру, об утюге, электроплите, стиральной машине, бойлере и обогревателе.
Утюг и электроплиту можно использовать в часы меньшей нагрузки - ночью и днем. А использование стиральной машины, бойлера и обогревателя лучше перенести на ночь - с 23:00 до 6:00.
В последние недели ситуация со светом в Украине ухудшилась из-за российских обстрелов. В результате вражеских атак был поврежден ряд энергетических объектов, некоторые из них были разрушены.
На фоне российских атак в Украине начали снова вводить отключения света. Их вводят утром и вечером, поскольку есть дефицит в пиковые часы потребления.
РБК-Украина недавно объясняло, как остаться со связью и интернетом при отключениях света.
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