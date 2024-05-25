RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами в условиях отключений света

Фото: украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света в Украине вводятся из-за дефицита в энергосистеме. Украинцы могут помочь, разумно потребляя электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности SPRAVDI .

Из-за российских обстрелов мощностей украинских электростанций недостаточно. Поэтому энергетики вводят отключения света.

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию во время отключений света.

Как пользоваться приборами экономно?

Украинцам советуют не пользоваться энергоемкими электроприборами в пиковые часы потребления - с 06:00 до 9:00, а также с 17:00 до 23:00. Речь идет, к примеру, об утюге, электроплите, стиральной машине, бойлере и обогревателе.

Утюг и электроплиту можно использовать в часы меньшей нагрузки - ночью и днем. А использование стиральной машины, бойлера и обогревателя лучше перенести на ночь - с 23:00 до 6:00.

 

Отключения света в Украине

В последние недели ситуация со светом в Украине ухудшилась из-за российских обстрелов. В результате вражеских атак был поврежден ряд энергетических объектов, некоторые из них были разрушены.

На фоне российских атак в Украине начали снова вводить отключения света. Их вводят утром и вечером, поскольку есть дефицит в пиковые часы потребления.

РБК-Украина недавно объясняло, как остаться со связью и интернетом при отключениях света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияОтключения светаЭнергетики