Украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами в условиях отключений света

Отключения света в Украине

В последние недели ситуация со светом в Украине ухудшилась из-за российских обстрелов. В результате вражеских атак был поврежден ряд энергетических объектов, некоторые из них были разрушены.

На фоне российских атак в Украине начали снова вводить отключения света. Их вводят утром и вечером, поскольку есть дефицит в пиковые часы потребления.

РБК-Украина недавно объясняло, как остаться со связью и интернетом при отключениях света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.