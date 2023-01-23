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Українцям пояснили, як діяти у випадку звільнення сімейного лікаря

Фото: українцям пояснили, як діяти у випадку звільнення сімейного лікаря (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тому випадку, якщо сімейний лікар прийняв рішення про звільнення всі заключені з ним декларації пацієнтів - анулюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної служби здоров'я України.

В Україні кожен лікар сімейної медицини може заключити декларацію з 2000 пацієнтів. Однак він не зобов'язаний кожному з них особисто повідомляти про своє звільнення.

При цьому заклад у якому він працює повинен повідомити про це завчасно:

  • розмістити оголошення про звільнення лікаря в доступному місці;
  • опублікувати відповідне повідомлення на своєму сайті або сторінках у соціальних мережах;
  • обдзвонити пацієнтів чи повідомити їм про зміни іншим способом.

Також у разі його звільнення договір з пацієнтами розривається автоматично. Медичний заклад не має права продовжувати договір, пацієнту необхідно самостійно обрати нового лікаря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на сайті НСЗУ можна дізнатися, які лікарні надають безкоштовні медичні послуги. Медзаклади сортуються за відповідними критеріями.

Також в МОЗ пояснили як отримати рецепт від лікаря під час відключення світла.

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Мінстерство охорони здоров'я Українилікарі