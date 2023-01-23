Українцям пояснили, як діяти у випадку звільнення сімейного лікаря

У тому випадку, якщо сімейний лікар прийняв рішення про звільнення всі заключені з ним декларації пацієнтів - анулюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної служби здоров'я України.
В Україні кожен лікар сімейної медицини може заключити декларацію з 2000 пацієнтів. Однак він не зобов'язаний кожному з них особисто повідомляти про своє звільнення.
При цьому заклад у якому він працює повинен повідомити про це завчасно:
Також у разі його звільнення договір з пацієнтами розривається автоматично. Медичний заклад не має права продовжувати договір, пацієнту необхідно самостійно обрати нового лікаря.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на сайті НСЗУ можна дізнатися, які лікарні надають безкоштовні медичні послуги. Медзаклади сортуються за відповідними критеріями.
Також в МОЗ пояснили як отримати рецепт від лікаря під час відключення світла.
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