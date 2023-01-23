Українцям пояснили, як діяти у випадку звільнення сімейного лікаря

В Україні кожен лікар сімейної медицини може заключити декларацію з 2000 пацієнтів. Однак він не зобов'язаний кожному з них особисто повідомляти про своє звільнення.

При цьому заклад у якому він працює повинен повідомити про це завчасно:

розмістити оголошення про звільнення лікаря в доступному місці;

опублікувати відповідне повідомлення на своєму сайті або сторінках у соціальних мережах;

обдзвонити пацієнтів чи повідомити їм про зміни іншим способом.

Також у разі його звільнення договір з пацієнтами розривається автоматично. Медичний заклад не має права продовжувати договір, пацієнту необхідно самостійно обрати нового лікаря.