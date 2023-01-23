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Украинцам объяснили, как действовать в случае увольнения семейного врача

Фото: украинцам объяснили, как действовать в случае увольнения семейного врача (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В том случае, если семейный врач принял решение об увольнении все заключенные с ним декларации пациентов - аннулируются.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Национальной службы здоровья Украины.

В Украине каждый врач семейной медицины может заключить декларацию из 2000 пациентов. Однако он не обязан каждому из них лично сообщать о своем увольнении.

При этом заведение, в котором он работает, должно сообщить об этом заранее:

  • разместить объявление об увольнении врача в доступном месте;
  • опубликовать соответствующее уведомление на своем сайте или страницах в социальных сетях;
  • обзвонить пациентов или сообщить им об изменениях другим способом.

Также в случае его увольнения договор с пациентами расторгается автоматически. Медицинское учреждение не имеет права продлевать договор, пациенту необходимо самостоятельно выбрать нового врача.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на сайте НСЗУ можно узнать, какие больницы предоставляют бесплатные медицинские услуги. Медучреждения сортируются по соответствующим критериям.

Также в Минздраве объяснили как получить рецепт от врача во время отключения света.

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Министерство здравоохранения Украинылікарі