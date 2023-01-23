Украинцам объяснили, как действовать в случае увольнения семейного врача

В том случае, если семейный врач принял решение об увольнении все заключенные с ним декларации пациентов - аннулируются.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Национальной службы здоровья Украины.
В Украине каждый врач семейной медицины может заключить декларацию из 2000 пациентов. Однако он не обязан каждому из них лично сообщать о своем увольнении.
При этом заведение, в котором он работает, должно сообщить об этом заранее:
Также в случае его увольнения договор с пациентами расторгается автоматически. Медицинское учреждение не имеет права продлевать договор, пациенту необходимо самостоятельно выбрать нового врача.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на сайте НСЗУ можно узнать, какие больницы предоставляют бесплатные медицинские услуги. Медучреждения сортируются по соответствующим критериям.
Также в Минздраве объяснили как получить рецепт от врача во время отключения света.
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