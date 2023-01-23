Украинцам объяснили, как действовать в случае увольнения семейного врача

В Украине каждый врач семейной медицины может заключить декларацию из 2000 пациентов. Однако он не обязан каждому из них лично сообщать о своем увольнении.

При этом заведение, в котором он работает, должно сообщить об этом заранее:

разместить объявление об увольнении врача в доступном месте;

опубликовать соответствующее уведомление на своем сайте или страницах в социальных сетях;

обзвонить пациентов или сообщить им об изменениях другим способом.

Также в случае его увольнения договор с пациентами расторгается автоматически. Медицинское учреждение не имеет права продлевать договор, пациенту необходимо самостоятельно выбрать нового врача.