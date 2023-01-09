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Як знайти лікарню, яка безкоштовно надає медичні послуги: пояснення МОЗ

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Понеділок 09 січня 2023 16:17
Як знайти лікарню, яка безкоштовно надає медичні послуги: пояснення МОЗ Фото: як знайти лікарню, яка безкоштовно надає медичні послуги: пояснення МОЗ (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На сайті НСЗУ можна дізнатися, які лікарні надають безкоштовні медичні послуги. Медзаклади сортуються за відповідними критеріями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Після переходу на сайт НСЗУ необхідно вести область або ж населений пункт й групу медичних послуг. На сторінці відобразиться список медичних закладів та їхні контактні дані.

"Наприклад, щоб знайти всі лікарні, які лікують пацієнтів з інсультом, – оберіть область та в полі "група послуг" почніть вводити слово "інсульт" – дашборд запропонує обрати пакет "Медична допомога при гострому мозковому інсульті", – пише пресслужба.

Також на сайті можна побачити:

  • електронну карту місць надання первинної медичної допомоги;
  • електронну карту аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що в МОЗ пояснили як отримати рецепт від лікаря під час відключення світла.

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