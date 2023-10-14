Росія продовжує вести загарбницьку діяльність на окупованих територіях України. Часто громадян України змушують працювати на окупаційну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

Українців, які залишилися на захоплених Росією територіях, дуже часто змушують працювати на окупаційну владу. У таких випадках ви можете саботувати діяльність окупантів та вплинути на організацію роботи та прийняття рішень.

Якщо Ви займаєте керівні посади при адміністрації окупаційної влади:

У такому випадку ви можете загальмувати ефективні та збільшити акцент на неефективних шляхах вирішення поставлених завдань. Також можна наполягати на тому, щоб робити все через посередників. Ніколи не дозволяйте використовувати короткі шляхи вирішення проблем.

Якщо можливо, передавайте всі питання до комітетів для "подальшого вивчення та розгляду". Намагайтеся зробити комітети якомога більшими - ніколи не менше п’яти осіб повинні погодити спільне рішення.

Якщо Ви - працівник виконавчої гілки влади при адміністрації окупаційної влади:

Необхідно частіше вимагати письмові розпорядження від різних структур окупаційної влади. Можна робити вигляд, що ви "неправильно зрозуміли більшість наказів".

Варто зробити все можливе, щоб відстрочити виконання завдання окупаційної влади. Навіть якщо частина питання була вирішена заздалегідь, не говоріть про те, а вимагайте більше додаткового часу.

Під час навчання нових працівників давайте неповні або оманливі інструкції для роботи, нехай вони з першого дня працюють неефективно. Знижуйте моральний дух, а разом з ним і виробництво, шляхом демотивації ефективних працівників.

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