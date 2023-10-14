Россия продолжает вести захватническую деятельность на оккупированных территориях Украины. Часто граждан Украины вынуждают работать на оккупационные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Украинцев, оставшихся на захваченных Россией территориях, часто заставляют работать на оккупационные власти. В таких случаях вы можете саботировать деятельность оккупантов и повлиять на организацию работы и принятие решений.

Если Вы занимаете руководящие должности при администрации оккупационных властей:

В таком случае вы можете затормозить эффективные и увеличить акцент на неэффективных путях решения поставленных задач. Также можно настаивать на том, чтобы делать все через посредников. Никогда не разрешайте использовать короткие пути решения проблем.

Если возможно, передавайте все вопросы в комитеты для дальнейшего изучения и рассмотрения. Старайтесь сделать комитеты как можно больше – никогда не менее пяти человек должны согласовать совместное решение.

Если Вы - работник исполнительной ветви власти при администрации оккупационных властей:

Необходимо чаще требовать письменные предписания от разных структур оккупационных властей. Можно делать вид, что вы "неправильно поняли большинство приказов".

Следует сделать все возможное, чтобы отсрочить выполнение задачи оккупационных властей. Даже если часть вопроса была решена заранее, не говорите о том, а требуйте больше дополнительного времени.

При обучении новых работников давайте неполные или обманчивые инструкции по работе, пусть они с первого дня работают неэффективно. Снижайте моральный дух, а вместе с ним и производство путем демотивации эффективных работников.

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