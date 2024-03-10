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Українцям пояснили, хто може оформити опіку над дитиною: алгоритм дій

Україна, Неділя 10 березня 2024 20:34
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Українцям пояснили, хто може оформити опіку над дитиною: алгоритм дій Фото: оформити опіку чи піклування над дитиною можна за встановленим алгоритмом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На час період воєнного стану в Україні спрощено процедуру оформлення опіки чи піклування над дітьми. Це зумовлено тим, що під час евакуації із зони бойових дій чи внаслідок тимчасової окупації українських територій почастішали випадки, коли батьки гинуть, зникають безвісти, і діти, травмовані війною, потребують опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Опіку над дитиною оформлюють переважно родичі, які стають законними представниками дитини до повноліття. Для дітей віком від 14 до 18 років використовують термін "піклування".

Опікуном чи піклувальником можуть стати родичі дитини (з урахуванням особистих відносин та можливості виконувати обов’язки) або людина з повною цивільною дієздатністю.

До призначення опікуна чи піклувальника опіку над дитиною здійснює відповідальний орган опіки та піклування. Над дітьми, які перебувають у спеціалізованих закладах освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту, опіку або піклування здійснює цей заклад.

Для оформлення опіки чи піклування необхідно пройти такі етапи:

  • Збір та подання документів до Служби у справах дітей.
  • Перевірка документів та житлових умов (до 5 днів).
  • Навчання кандидатів в опікуни, які не є родичами дитини (курс 72 години).
  • Винесення на розгляд Комісії із захисту прав дітей рішення про доцільність бути опікуном чи піклувальником для конкретної дитини.
  • Підготовка рішення органу опіки та піклування.
  • Прийом дитини у родину.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна всиновити дитину під час війни в Україні.

Також ми писали, хто приймає рішення про обов’язкову евакуацію дітей та в яких регіонах її проводять під час війни.

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