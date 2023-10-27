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Українцям пояснили, чи потрібно змінювати документи після перейменування вулиць

Фото: паспорт ( РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Під час перейменування вулиць, яке в Україні проводиться у зв'язку з декомунізацією, українцям не потрібно змінювати документи, які посвідчують особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Як розповіли у відомстві, якщо у громадянина паспорт старого зразка (у вигляді книжечки) то при зміні назви вулиці ставити новий штамп про реєстрацію місця проживання не потрібно.

"Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) / зняте із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться", - сказано у повідомленні.

Що ж стосується власників паспорта у вигляді ІD-картки, то для них документом підтвердження місця проживання є витяг із реєстру територіальної громади.

Для отримання витягу можна звернутися до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, так і згенерувати його через застосунок "Дія", після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Нагадаємо, в Україні підлітки, які оформлюють паспорт вперше, можуть одночасно оформити і номер платника податків.

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