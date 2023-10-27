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Украинцам объяснили, нужно ли менять документы после переименования улиц

Фото: паспорт (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

При переименовании улиц, которое в Украине проводится в связи с декоммунизацией, украинцам не нужно менять документы, удостоверяющие личность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Как рассказали в ведомстве, если у гражданина паспорт старого образца (в виде книжечки), то при изменении названия улицы ставить новый штамп о регистрации места жительства не требуется.

"В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном месте жительства (нахождение) / снятое с зарегистрированного места жительства (нахождение) лица во время осуществления органом регистрации соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус не вносятся", - сказано в сообщении.

Что же касается владельцев паспорта в виде ID-карты, то для них документом подтверждения места жительства является выписка из реестра территориального общества.

Для получения выписки можно обратиться в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, так и сгенерировать его через приложение "Действие", после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Напомним, в Украине подростки, которые оформляют впервые впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика.

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