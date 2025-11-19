Українцям у Польщі висунули звинувачення в терактах: що відомо

Польська прокуратура повідомила про висунення обвинувачень двом громадянам України, яких слідство вважає виконавцями диверсійних дій на території країни.

За даними відомства, йдеться про Олександра К. та Євгена І., які, за інформацією слідства, перебувають у Білорусі.

Про ухвалене рішення розповів представник Національної прокуратури, заяву якого наводить польське видання.

Деталі розслідування

Правоохоронці зазначають, що затримати підозрюваних не вдалося, тому провести необхідні процесуальні дії неможливо.

Прокуратура наголошує, що зібрані матеріали вказують на зв'язок обох чоловіків із диверсіями, які, за даними польської сторони, виконувалися на замовлення РФ.

У повідомленні уточнюється: "Прокуратура вирішила пред'явити їм обвинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення Російської Федерації".

Обом фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Водночас слідство затримало низку інших осіб, але офіційних обвинувачень їм не висунуто.

Прокуратура пояснює, що клопотання про тимчасовий арешт поки не подано, тому ордер на затримання відсутній.

Контекст

У вівторок, 18 листопада, польський прем'єр Дональд Туск заявляв, що слідство розглядає двох українських громадян як виконавців диверсій на залізниці, пов'язуючи їхні дії з російськими спецслужбами. Ці епізоди стали частиною масштабного розслідування втручання в роботу критичної інфраструктури країни.