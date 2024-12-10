Українцям показали, як військові відновлюють артилерію просто на передовій (відео)

Як військові відновлюють артилерію на передовій

"Гармати бригади "Гарт" працюють без пауз завдяки майстерності прикордонника Бориса", - розповіли українцям.

Зазначається, що колишній головний інженер створив на передовій справжній міні-завод - ремонтує озброєння в цеху або ж просто на позиціях.

"Там, де не вистачало обладнання, - придумав креслення для їхнього виготовлення. І артилерія на Вовчанському напрямку знову в строю, щоб бити окупантів", - наголосили у ДПСУ та опублікували відповідне відео.

Борис розповів, що гармата, яку потрібно полагодити, "відробила свої 500 пострілів і потекла".

"Оскільки гармата американська, дуже було проблематично для неї зробити ключі. Ключі - автентичні. Придумав я особисто їх. Я до цього працював головним інженером... і знаю як це все треба робити правильно", - поділився чоловік.

За його словами, "коли у людей є оснастка і навики - тоді кваліфіковано проводиться робота".