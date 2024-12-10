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Українцям показали, як військові відновлюють артилерію просто на передовій (відео)

Інколи ремонтувати артилерію доводиться на передовій (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Державній прикордонній службі України показали, як військові відновлюють артилерію просто на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Як військові відновлюють артилерію на передовій

"Гармати бригади "Гарт" працюють без пауз завдяки майстерності прикордонника Бориса", - розповіли українцям.

Зазначається, що колишній головний інженер створив на передовій справжній міні-завод - ремонтує озброєння в цеху або ж просто на позиціях.

"Там, де не вистачало обладнання, - придумав креслення для їхнього виготовлення. І артилерія на Вовчанському напрямку знову в строю, щоб бити окупантів", - наголосили у ДПСУ та опублікували відповідне відео.

 

Борис розповів, що гармата, яку потрібно полагодити, "відробила свої 500 пострілів і потекла".

"Оскільки гармата американська, дуже було проблематично для неї зробити ключі. Ключі - автентичні. Придумав я особисто їх. Я до цього працював головним інженером... і знаю як це все треба робити правильно", - поділився чоловік.

За його словами, "коли у людей є оснастка і навики - тоді кваліфіковано проводиться робота".

Нагадаємо, раніше українські техніки показали, як відновлюють пошкоджену у бойових діях військову техніку (українську та іноземну) в майстерні капітального ремонту одного з підрозділів командування Сил логістики ЗСУ.

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